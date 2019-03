PLATINI: "JUVE FAVORITA PER LA CHAMPIONS"

30/03/2019

"Champions? La Juve la vedo favorita. La Champions è una competizione di coppe, non di campionato. Nelle coppe può succedere di tutto. La Juve ha passato il traguardo penso più importante contro l'Atletico Madrid e ha fatto vedere che era forte". Lo ha detto l'ex bianconero, Michel Platini, a margine di un incontro all'Onu. A chi gli chiedeva se Ronaldo è tra i primi tre giocatori di sempre, Le Roi ha risposto: "E' difficile, non lo so. E' complicato fare paragoni fra generazioni, fra giocatori, fra posti. Quello che hanno fatto Ronaldo e Messi in questi ultimi dieci anni, può darsi che non hanno ancora finito, è stato eccezionale".