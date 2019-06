PINAMONTI: "GENOA, ARRIVO: QUI TANTI TOP PLAYER IN PASSATO"

29/06/2019

Andrea Pinamonti ha interrotto la sua vacanza in Grecia per firmare il contratto con il Genoa. "Sono felice per questa nuova avventura - ha spiegato l'attaccante di scuola Inter (che l'ha ceduto per 18 milioni) -, da Genova sono passati tanti attaccanti forti come Milito, Borriello e Piatek: io sono pronto a raccogliere la sfida, Diego è il mio preferito. Se tornerò nerazzurro come lui? Adesso penso solo al Genoa".