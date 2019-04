PELE' SARA' OPERATO DI CALCOLI A SAN PAOLO

10/04/2019

Pelè, ricoverato martedì a San Paolo dopo il suo ritorno da Parigi, dove era stato ricoverato in ospedale per sei giorni per un'infezione urinaria, sarà operato per un calcolo all'uretere. Lo ha annunciato l'Albert Einstein Hospital della megalopoli brasiliana. "Il paziente è in buone condizioni generali da un punto di vista clinico", si legge ancora.