PELE' ANCORA IN OSPEDALE, LUNEDI' TORNA IN BRASILE

06/04/2019

Pele è ancora ricoverato in ospedale a Parigi, ma tornerà in Brasile lunedì. E' quanto ha rivelato il suo consigliere all'AFP. Il tre volte vincitore della Coppa del Mondo è stato ricoverato in un ospedale di Parigi per un'infezione alle vie urinarie mercoledì, il giorno dopo essere apparso in un evento promozionale con l'attaccante della Francia, Kylian Mbappé.