PARMA, D'AVERSA: "SODDISFAZIONE PER LA SALVEZZA, NULLA E' SCONTATO"

20/05/2019

"C'è soddisfazione per aver raggiunto un obiettivo. Non siamo mai stati in lotta per la retrocessione. Purtroppo alla fine del campionato, vuoi per qualche infortunio vuoi per qualche prestazione, ci siamo trovati a lottare, la cosa importante è avere raggiunto l'obiettivo, nel calcio di scontato non c'è nulla". Così il tecnico del Parma Roberto D'Aversa all'indomani del successo sulla Fiorentina che ha regalato ai ducali la salvezza matematica. "Se mi aspettavo una salvezza con meno affanni? Ci sono state delle partite che hanno alzato la media, come le sconfitte di Napoli a Empoli e della Juventus con la Spal che hanno influenzato la quota salvezza. Ad oggi con 40-41 punti qualcuno non è ancora certo di salvarsi", ha spiegato ai microfoni di Radio anch'io su Radiouno. "Mi auguro che in un futuro il verdetto del campo si decida non si decida tramite il calendario ma per meritocrazia".