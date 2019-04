PARMA, D'AVERSA: "ORA I PUNTI SONO ORO"

05/04/2019

In vista della sfida contro il Torino, l'allenatore del Parma, Roberto D'Aversa, spera nell'inversione di tendenza di un momento non brillante. "Chiaramente il tempo per ricaricare le pile è stato poco, E' normale che ci sia del malumore e si inizia a pensare in maniera negativa. Il calcio è bello perché ti da subito modo di tornare in campo e rimediare a ciò che non è stato fatto al meglio. A Frosinone è mancato qualcosa sotto l'aspetto motivazionale nel primo tempo. Dobbiamo pensare solo ed esclusivamente a migliorare, i punti sono oro in questo momento", ha detto.