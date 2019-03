PARMA, D'AVERSA: "DOBBIAMO DARE IL MASSIMO"

30/03/2019

"Analizzando le gare dell'Atalanta, è una squadra che fa un gioco diverso dagli altri, sono bravi individualmente, in fase difensiva fanno marcatura a uomo facendo scalate in avanti e in questo sono i migliori in Italia. Esprimono un ottimo calcio per struttura e qualità, con Sampdoria e Napoli sono tra quelli a fare un bel gioco. Dobbiamo fare tesoro delle esperienze passate, in occasione dei loro gol all'andata hanno sfruttato la loro fisicità: sappiamo anche che delle difficoltà le possono avere, non certo affrontandoli nell'uno contro uno per la loro fisicità". Presenta così l'allenatore del Parma, Roberto D'Aversa, la sfida al Tardini contro l'Atalanta di domani. "Le assenze di Biabiany e Inglese? Dispiace per i due infortunati, non sono gravissimi come si poteva pensare inizialmente, ma perdiamo - ha fatto notare - due giocatori importanti, però allo stesso tempo ci sarà l'opportunità per altri di dimostrare il proprio valore e dare il proprio contributo alla squadra. Spiace per Roberto, lo avevamo gestito nella settimana prima della pausa per poi riutilizzarlo in questa ma questo non è servito; abbiamo perso due giocatori in un reparto ma sarà un'occasione importante per altri. Questa deve essere un'opportunità per altri per dimostrare il proprio valore scendendo in campo, ogni giocatore aspetta il suo momento, in settimana si lavora con intensità per questo, per avere una possibilità, dobbiamo dare il massimo".