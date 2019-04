PALERMO, ZAMPARINI DEFERITO: IL CLUB RISCHIA LA C

30/04/2019

La Procura Federale ha deferito oggi il Palermo alla Sezione Disciplinare del Tribunale Federale. Il motivo? Irregolarità contabili e gestionali, per questo sono coinvolti Maurizio Zamparini, Anastasio Morosi e Giovanni Giammarva, rispettivamente presidente del Collegio sindacale e presidente del Consiglio di Amministrazione Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', in virtù delle violazioni, il club rosanero rischierebbe addirittura la Serie C o in alternativa una penalizzazione in classifica, che comunque potrebbe compromettere la qualificazione in Serie A. La prima udienza è fissata per il 10 maggio a Roma.