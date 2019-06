PALERMO, TUTTOLOMONDO: "NESSUNA PREOCCUPAZIONE SULL'ISCRIZIONE IN SERIE B"

25/06/2019

"Non abbiamo nessuna preoccupazione per l'iscrizione al prossimo campionato". Lo ha detto Salvatore Tuttolomondo, direttore finanziario di Arkus Network, parlando in conferenza stampa per chiarire la situazione relativa all'iscrizione del Palermo al torneo di Serie B. "C'e' stata una comunicazione poco dopo le 21 e poi alle 23.59 - ha spiegato - Da parte degli organi federali non ci e' arrivata nessuna comunicazione di segno contrario e opposto. L'impedimento nasce da cause di forza maggiore non dipendenti dalla volonta' del Palermo. C'e' stato un problema tecnico della piattaforma che dovevamo utilizzare che e' stato risolto questa mattina. Noi abbiamo sottoscritto un impegno e fino a questo momento l'abbiamo mantenuto". A chi gli chiede cosa accadrebbe in caso di mancata iscrizione, Tuttolomondo replica che "non considero questa evenienza - ha concluso - In ogni caso ci batteremo per ottenere il riconoscimento delle nostre ottime ragioni".