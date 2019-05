PALERMO, ROSSI: "L'ASPETTO MENTALE HA INCISO"

11/05/2019

"Penso che per cinquanta o cinquantacinque minuti questa sia stata la miglior partita della mia gestione". Lo ha detto l'allenatore del Palermo Delio Rossi dopo il 2-2 contro il Cittadella. "Le nostre difficoltà fisiche le abbiamo palesate anche in altre prestazioni. Ma oggi a differenza delle altre volte ha inciso anche l'aspetto mentale. A un certo punto sapere che il tuo risultato era ininfluente ha condizionato la squadra. È un peccato perché il campo ha detto che abbiamo fatto meglio degli avversari anche se non ci ha premiato. Complimenti al Lecce, perché è giusto sottolineare i meriti degli avversari quando vincono gli altri".