PALERMO, IL SINDACO ORLANDO: "SITUAZIONE SURREALE"

27/06/2019

"Questa conferenza stampa non avrei mai voluto farla, sono costretto a farla per attenzione della tifoseria, della squadra che ha raggiunto risultati importanti. Sono costretto a farla per le recenti notizie che riguardano il Palermo". Lo ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando nel corso della conferenza stampa convocata per fare il punto sulla situazione del club rosanero ormai praticamente fuori dal calcio che conta dopo il pasticcio della mancata fideiussione per l'iscrizione al campionato di Serie B per "problemi tecnologici" e il rischio fallimento. "Siamo tutti vittime incolpevoli di una condizione surreale - dice Orlando - paradossalmente la grande attrattività di questa città è diventata anche attrattività per streghe, avventurieri, imprenditori dal volto coperto. Quando, anche se spero che non accada mai, la Federcalcio certificherà la fine di questa società predisporrò un bando per verificare potenzialità e interessi concreti di chi vorrà fare calcio a Palermo. Mi ha contattato Mirri, Ferrero e ho avuto sms da ogni parte del mondo. A tutti ho risposto allo stesso modo. Vorrei che finisca il tempo di streghe, sceicchi e finti imprenditori". Il sindaco ha annunciato che nel bando inserirà garanzie di tutela per dipendenti che rischiano il posto di lavoro e una quota da destinare all'azionariato popolare con un posto nel cda senza diritto di voto per esercitare un controllo sulla nuova proprietà. "Chiederò almeno un programma triennale - dice Orlando - per riportare il club il più presto possibile in B. E con la Figc faremo di tutto per garantire l'iscrizione migliore possibile".