OZIL, ERDOGAN COME TESTIMONE DI NOZZE: CRITICHE IN GERMANIA

19/03/2019

In Germania continua a suscitare polemiche l'amicizia tra Mesut Ozil e Recep Tayyip Erdogan. Il giocatore dell'Arsenal ha scelto infatti il presidente della Turchia come suo testimone di nozze per il matrimonio che verrà celebrato in estate e la decisione ha subito sollevato un gran polverone, incassando anche le critiche di Angela Merkel. "È una decisione privata - ha dichiarato il Cancelliere -. Ma è una delusione per tutti noi se uno che ha indossato così a lungo la maglia della nazionale e ha visto quale reazione abbia provocato nell'opinione pubblica il suo primo incontro con Erdogan, fa una scelta simile". "I calciatori sono figure simbolo della nostra società, con i quali la gente si identifica molto di più che con i politici", ha aggiunto.