OSVALDO IN CONCERTO A ROMA

27/04/2019

Daniel Osvaldo si esibirà al Crossroad di Roma il 30 aprile. Noto al grande pubblico come calciatore professionista, nei suoi 11 anni di carriera l'argentino naturalizzato italiano ha militato in alcuni tra i più importanti club italiani ed internazionali come Juventus, Roma, Inter, Fiorentina, Porto, Boca Juniors. Al suo attivo anche 14 presenze e 4 goals con la Nazionale italiana. Nel 2016, a soli 30 anni, Osvaldo decide di lasciare il mondo del calcio per dedicarsi all'altro suo grande amore, la musica. Forma così la band Barrio Viejo con la quale incide l'album Desorden pubblicato dalla Sony Argentina. La band propone un genere rock/ blues con brani originali scritti da Daniel in collaborazione con il chitarrista Agustin Blesa. Seguono molti concerti in Argentina e a Barcellona e un tour Europeo a gennaio del 2019. La band ha ultimato il secondo album che presenterà in anteprima proprio a Roma.