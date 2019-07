NUOVO STADIO, SALA: "MILAN E INTER PENSANO A UN CONCORSO"

04/07/2019

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, questa mattina ha incontrato i vertici di Inter e Milan, che la prossima settimana gli presenteranno una proposta per il nuovo stadio cittadino da realizzare nell'area di San Siro. "Quello che ci hanno detto è che, con grande probabilità, faranno un concorso pubblico a inviti - ha detto a margine di un appuntamento pubblico - E quindi una cosa che non dobbiamo attenderci e non dovete attendervi, saranno i rendering dello stadio perché mi sembrano decisamente intenzionati a fare un concorso pubblico a inviti. Mi hanno accennato al fatto che vorrebbero invitare anche studi di architettura che hanno già esperienza nella costruzione di stadi". Le società per la realizzazione del nuovo stadio avranno dei paletti o volumetrici da rispettare. "Lo stadio da solo non ritorna come investimento. Mi hanno parlato di un'ipotesi d'investimento significativo, 6-700 milioni, ma che quasi si raddoppia con le attività di riqualificazione dell'area - ha concluso - Quindi le regole le conoscono, ora vediamo se verranno rispettate. Non è una cosa che si capisce in un secondo. Ci si lavorerà".