NUOVA SEDE INTER, MORATTI: "SEGNALE DI GRANDE AMBIZIONE"

17/06/2019

"Il cambio di sede è normale nella storia di un club, quando c'è una nuova gestione. E' normale che si cerchi uno spazio diverso dove trasferirsi. Credo poi che sia un chiaro segnale della loro ambizione. Hanno creato una sede grande, ampia, in una zona di grande rinnovamento". Così l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti commenta ha commentato il trasferimento del club nerazzurro nella nuova sede in Porta Nuova nel moderno palazzo a specchio "The Corner".