Nuova Champions, le leghe europee contro la riforma di Agnelli: "I campionati nazionali non siano stravolti"

07/05/2019

DE LAURENTIIS: "SERVE UNA RIVOLUZIONE COPERNICANA" "Io sono dell'avviso che sia la Champions League che l'Europa League si sono invecchiate, hanno fatto il loro corso, ma non è che con una manciata di soldi in più si accontentano gli altri club, perché così facendo non accontenti la crescita del calcio". Così il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, commenta la riunione allargata delle leghe europee a Madrid. "Secondo me, con i soldi in più si può accontentare tutti ma a condizione che si faccia una rivoluzione copernicana, che cancelli dalla faccia della terra questa Champions e questa Europa League e si stabilisca una nuova European Cup in cui lo stesso numero di club che prima partecipavano alle due coppe combattano insieme senza primi e secondi della classe, senza privilegiati e disgraziati. Pensare di tornare alla competizione per pochi eletti - ha concluso De Laurentiis - è riduttivo, sarebbe un calcio al calcio mondiale".

LOTITO: "E' FINITO IL TEMPO DEI SERVI DELLA GLEBA"

Claudio Lotito, intervento a Madrid nel corso della riunione allargata delle Leghe europee, ricorda che "qui non qui non c'è un problema di contrapposizione sul piano personale ma su quello che deve essere il futuro e la regia del calcio europeo. Il calcio non è solo business, ma devono essere salvaguardate tutte le componenti che concorrono ad alimentare questo sistema, composto non solo dalle società e dai tifosi che rinunciano a un paio di scarpe per andare a vedere la loro squadra del cuore". Per il presidente della Lazio, bisognerebbe "costituire una cabina di regia tra club e Leghe per dialogare con l'Uefa, perché le decisioni ultime non possono essere prese dall'alto ma vanno condivise con tutti gli attori. C'è un problema di rappresentanza - ha aggiunto Lotito - e le Leghe sono gli unici organi deputati a programmare e riformare il sistema calcio, gli unici organi dove sono rappresentati tutte le componenti del calcio, con grandi, medie e piccole, e non l'Eca. Oggi è finito il tempo dei servi della gleba, dei vassalli e dei valvassori. Esiste pari dignita', i voti non si pesano e chi partecipa al tavolo deve avere la rappresentanza vera delle società. Non possono essere 20 società a decidere il futuro di tutti. La solidarietà - ha concluso il n.1 della Lazio - non può essere utilizzata sic et simpliciter ma come crescita del sistema. Deve essere creata una cabina di regia tra le leghe dove il rappresentante non sia solo istituzionale, ma delegata direttamente dai club".