NICCHI: "CON LA SALA VAR, GLI ARBITRI PARLERANNO A FINE PARTITA"

27/05/2019

"Se gli arbitri parleranno dopo la partite? Quando avremo la sala Var... In alcune occasioni, sì". Lo ha annunciato Marcello Nicchi, presidente dell'Aia, nel corso della cerimonia del 'Premio Bearzot' al salone d'Onore del Coni. Il numero uno degli arbitri ha tracciato un bilancio della stagione del Var: "Siamo contenti ma ancora concentrati perché mancano ancora delle partite. Ma il bilancio è positivo, la Federazione può contare su di noi". Sul progetto della sala Var: "E' un'idea che stiamo portando avanti, sarà qualcosa di unico al mondo, ci sarà grande visibilità per gli arbitri e per tutto il calcio italiano", ha aggiunto Nicchi.