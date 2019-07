NEYMAR, CONCESSA LA PROROGA ALLE INDAGINI PER STUPRO

12/07/2019

La procura brasiliana ha concesso alla polizia di San Paolo la proroga richiesta per le indagini sulla denuncia di stupro contro Neymar. Allo stesso tempo, non è ancora stata concessa l'autorizzazione giudiziaria per esaminare le immagini trasmesse dalle telecamere dell'albergo parigino, dove è avvenuta la presunta violenza carnale, che sono già state consegnate dalle autorità francesi agli inquirenti brasiliani.