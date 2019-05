NAPOLI-INTER, NIENTE BIGLIETTI AI RESIDENTI IN LOMBARDIA

16/05/2019

Cinque mesi dopo la morte di Daniele Belardinelli è ancora Inter-Napoli, questa volta al San Paolo. Secondo la Gazzetta dello Sport l'Osservatorio sul calcio ha invitato la Lega Calcio a comunicare ai partenopei la vendita dei biglietti ai residenti in Lombardia per evitare troppo afflusso da parte dei tifosi nerazzurri per una partita decisiva in chiave Champions.