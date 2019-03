NAPOLI, INSIGNE E RUIZ IN GRUPPO

28/03/2019

Seduta mattutina per il Napoli al centro tecnico. Gli azzurri preparano il match contro la Roma in programma domenica 31 marzo all'Olimpico. Sono rientrati tutti i nazionali tranne Koulibaly che, come da programma, tornerà domani in gruppo. La squadra ha svolto attivazione a secco in avvio. Di seguito torello e lavoro atletico con l'utilizzo di ostacoli bassi. Chiusura con partita a campo grande con le 4 porte piccole. Insigne e Fabian Ruiz hanno svolto lavoro completo con il gruppo. Differenziato per Chiriches.