NAPOLI, BIGLIETTI PER LA CURVA A 30 EURO: TIFOSI DIVISI

29/04/2019

Tifosi napoletani divisi sul costo dei biglietti di Napoli-Cagliari in programma domenica al San Paolo. I tagliandi per le curve verranno messi in vendita a 30 euro, prezzo doppio rispetto a quello imposto la settimana scorsa per Napoli-Atalanta, che era di 12 euro, e di poco inferiore a Napoli-Juventus, in cui quest'anno per una curva bisognava pagare 40 euro. Molti i commenti sulle pagine social del Napoli, con i supporter che attribuiscono l'aumento del prezzo a una sorta di "risposta" alle proteste degli ultras nei confronti della squadra, culminate ieri con gli striscioni di contestazione apparsi nella notte in città e con il rifiuto della maglia lanciata da Callejon verso i tifosi azzurri a Frosinone e rispedita in campo.