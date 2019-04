NAPOLI-ARSENAL, ALBIOL VERSO LA PANCHINA

16/04/2019

Quando il 12 febbraio si operò a Londra per un intervento di pulizia al ginocchio sinistro, la stagione di Raul Albiol sembrava finita. Ora che il difensore spagnolo è tornato ad allenarsi col resto del gruppo a Castel Volturno, c’è ottimismo e non solo per un recupero a breve. Difficilmente infatti Albiol potrà riprendere il suo posto accanto a Kalidou Koulibaly giovedì sera contro l’Arsenal, ma la sua presenza e il suo carattere possono essere uno stimolo in più nell’ambiente azzurro per tentare l’impresa di ribaltare il 2-0 dell’andata all’Emirates.