NAPOLI, ANCHE MERET A DIMARO

18/07/2019

Tredicesimo giorno di allenamento per il Napoli a Dimaro. Gli azzurri sosterranno il ritiro estivo in Val di Sole fino al 26 luglio. E' rientrato dalle vacanze il portiere Alex Meret, reduce dall'impegno agli Europei U21. La squadra, dopo la consueta fase di riscaldamento in palestra, ha iniziato la seduta con esercitazioni fisiche. Di seguito serie di torelli a tema con il gruppo distribuito su due metà campo. Successivamente svolgimento di gioco, cross e tiri in porta. Ghoulam ha seguito un programma di allenamento personalizzato. Karnezis è tornato in Grecia per espletare pratiche relative al passaporto.