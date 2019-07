NAPOLI, ANCELOTTI: "SARRI? NESSUNO SE L'ASPETTAVA"

08/07/2019

"Posso capire che il tifoso del Napoli sia dispiaciuto, ma questo è il professionismo". Lo ha detto il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, in conferenza stampa dal ritiro di Dimaro a proposito dell'arrivo di Maurizio Sarri alla Juventus. "Nessuno si aspettava potesse andare alla Juve - ha aggiunto - È andato in una grande squadra e la Juve ha preso un grandissimo allenatore". Sulla rivalità con i bianconeri l'allenatore emiliano ha aggiunto che "non ne faccio un caso individuale, si può battere la Juve in una partita e in una stagione, io preferirei batterla in una stagione, se riesci ad arrivarle davanti sei vicino a vincere il campionato - ha concluso - La rivalità che nutro nei confronti della Juve è solo ed esclusivamente sportiva".