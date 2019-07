NAPOLI, ALBIOL AI SALUTI: "PER LO SCUDETTO TORNO DI CORSA"

04/07/2019

Raul Albiol lascia Napoli per vestire la maglia del Villarreal (4 milioni agli azzurri) e ai microfoni di Radio Kiss Kiss saluta il popolo napoletano e fa una promessa: “Sono stati sei anni incredibili, mi sono sentito come a casa. Voglio ringraziare la città, i tifosi e la società. Qui ho passato bei momenti della mia carriera, sono stato sempre felice. È mancato solo il sogno scudetto, ma mi aspetto che il Napoli possa realizzarlo nei prossimi anni. Tornerei di corsa in città se ci fosse da festeggiare lo scudetto".