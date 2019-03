MOURINHO: "SOLO IO HO VINTO SUL CAMPO DELLA JUVE"

14/03/2019

José Mourinho non si smentisce mai. Lo Special One ha commentato così a RT l'impresa della Juventus in Champions League: "Non sono per nulla scontento, perché alla fine sono l'unico che ha vinto a Torino in tutta la stagione". E dopo la vittoria del 7 novembre arrivò il celebre gesto del tecnico portoghese, che portò la mano all'orecchio in risposta ai tifosi juventini che lo avevano fischiato.