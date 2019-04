MOURINHO: "L'AJAX? NON VANNO AFFRONTATI COME VOGLIONO LORO"

19/04/2019

"Se giochi contro l'Ajax nel modo in cui vogliono loro c'è il rischio che siano migliori". Josè Mourinho, che ha battuto gli olandesi nella finale di Europa League ai tempi dell'esperienza al Manchester United, ha parlato così della squadra del momento. "Non abbiamo permesso che facessero il gioco che volevano, hanno sofferto il pressing, Fellaini, la fisicità, hanno sofferto perché non riuscivano a reagire - ha raccontato lo 'Special One' ai microfoni di RT Sport - Se andranno in finale penso che Liverpool o Barcellona possano batterli con la loro qualità. Quando non hai qualità devi basarti sulla strategia e dare a loro ciò che non vogliono avere".