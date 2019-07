MONDIALI DONNE: USA PRIMA FINALISTA

02/07/2019

Gli Stati Uniti sono la prima finalista ai Mondiali di calcio femminile, in Francia. In semifinale, le americane hanno battuto l'Inghilterra per 2-1 con le reti di Press al 10' e Morgan al 31'. Momentaneo pareggio inglese di White al 19'. Nella ripresa, l'Inghilterra sbaglia un rigore con Houghton all'84. Espulsa Bright per doppia ammonizione all'87'. Domani la seconda semifinale fra Svezia e Olanda.