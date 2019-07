MONDIALI DONNE, RABBIA INGLESE PER L'ESULTANZA DI MORGAN

03/07/2019

Sta facendo discutere il gesto con cui Alex Morgan ieri ha celebrato il suo gol vittoria nella semifinale della Coppa del Mondo vinta dagli Usa sulle leonesse inglesi di Phil Neville. La 30enne campionessa americana, dopo aver trafitto di testa il portiere avversario, ha esultato mimando il gesto di bere un te'. Gli inglesi, per cui bere la famosa bevanda è una sorta di rito, non l'hanno presa bene tanto che in tv si è parlato anche di "un atto di guerra". L'emittente americana Fox Soccer ha twittato "Just another tea party..." con un fotomontaggio del famoso 'Boston tea party' (l'episodio che diede il via alla Guerra di indipendenza americana nel 1773) accanto alla foto della Morgan. La giocatrice inglese della Juventus, Lianne Sanderson, ospite alla tv britannica durante la partita ha definito "sgradevole" l'esultanza di Morgan che invece si è difesa, sostenendo che nel suo gesto non c'era nulla di offensivo nei riguardi del popolo inglese. "Volevo solo rispondere a Rapinoe, che ha sempre così tante esultanze. Era solo un modo per divertirci fra di noi", ha dichiarato la stella americana. Ma un tweet della nazionale americana femminile sembra in qualche modo confermare il riferimento 'storico' dell'esultanza. "Il numero 13 nel giorno del suo compleanno. In onore di queste 13 colonie. Ecco il te'", si legge. Morgan gioca con il numero 13 e 13 erano le colonie originarie degli Stati Uniti.