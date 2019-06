MONDIALI DONNE, LE AZZURRE VANNO A LILLE

15/06/2019

Giornata di scarico per le Azzurre del calcio dopo il trionfo con la Giamaica che ha garantito l'accesso agli ottavi di finale del Mondiale. In mattinata, la squadra ha svolto l'ultimo allenamento allo stadio 'Jean Boucton' di Reims, con un lavoro più inteso solo per le atlete che ieri non sono scese in campo. Nel primo pomeriggio, la squadra partirà alla volta di Lille, dove preparerà l'ultima sfida del girone con il Brasile, martedì sera col Brasile.