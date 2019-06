MONDIALI DONNE, GIAPPONE-SCOZIA 2-1

14/06/2019

Il Giappone batte 2-1 la Scozia in un incontro del gruppo D ai Mondiali di calcio femminile in corso in Francia. E' il primo successo delle nipponiche, che all'esordio avevano pareggiato 0-0 con l'Argentina, e la seconda sconfitta per le scozzesi, ormai con poche speranze di qualificazione agli ottavi. A Rennes, il Giappone ha chiuso il primo tempo sul 2-0 grazie alle reti di Iwabuchi al 23' e di Sugasawa al 37' su rigore. Lana Clelland sigla la rete scozzese al 41' della ripresa.