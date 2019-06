MONDIALI DONNE, FRANCIA E NORVEGIA AI QUARTI

17/06/2019

Le padrone di casa della Francia e la Norvegia si qualificano per i quarti di finale del Mondiale femminile di calcio. La squadra francese, nella terza partita del Girone A disputata a Rennes, ha battuto di misura la Nigeria (1-0), con un gol della Renard al 34' della ripresa e chiuso il raggruppamento in vetta: le padrone di casa hanno infatti 9 punti in classifica, e sono dunque a punteggio pieno, contro i 6 delle norvegesi che in serata a Reims si sono imposte per 2-1 sulla Corea del Sud, ferma in classifica a 0 punti. Della Hansen dopo 5' del primo tempo e della Herlovsen al 6' della ripresa i due gol delle scandinave, cui ha replicato Minji al 33' del secondo tempo. La Nigeria è a 3 punti, in terza posizione, ma fuori dai giochi.