MONDIALI DONNE: ASSOCIAZIONE ITALIANI A REIMS DALLE AZZURRE

13/06/2019

Risveglio caloroso per la Nazionale Femminile, che questa mattina in hotel ha ricevuto la visita delle ragazze e dei ragazzi dell'associazione 'Italiani a Reims'. Accompagnati dal console generale di Metz Emilio Lolli, una ventina di giovani di stanza a Reims hanno incontrato la Ct Milena Bertolini e le Azzurre, portando in regalo una bottiglia di champagne e scattando alcune foto ricordo con la squadra.