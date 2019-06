MONDIALE FEMMINILE: INGHILTERRA IN SEMIFINALE

27/06/2019

L'Inghilterra è la prima semifinalista del Mondiale femminile di calcio in corso in Francia. Le ragazze di Phil Neville hanno battuto 3-0 la Norvegia ai quarti di finale grazie alle reti di Scott, White e Bronze. Per le inglesi, che affonteranno la vincente di Francia-Stati Uniti, anche un rigore sbagliato da Parris nel finale.