MILAN, GILARDINO: "CUTRONE FA BENE AD ANDARSENE"

23/06/2019

Alberto Gilardino, ex attaccante del Milan, ha parlato alla Gazzetta delo Sport: "Se Cutrone se ne andasse, farebbe bene per giocare con continuità. Avrebbe più spazi per poter diventare un giocatore importantissimo. André Silva? Giampaolo può far capire che giocatore è, lavora benissimo con gli attaccanti".