MILAN FUORI DALL'EUROPA LEAGUE, E' UFFICIALE

28/06/2019

Il Milan è escluso dalla partecipazione all'Europa League nella stagione 2019/20 per le violazioni al fair play finanziario nei periodi di monitoraggio 2015-18 e 2016/18. E' quanto stabilito nel consent award raggiunto dal club rossonero con la Uefa davanti al Tas il 24 giugno. Questo è quanto si legge nel dispositivo: si legge nel dispositivo pubblicato dal Tas: "Il Milan è escluso dalla partecipazione alle competizioni europee per la stagione 2019/202 in conseguenza alle violazioni degli obblighi di pareggio di bilancio previsti dal fair play finanziario nei periodi di monitoraggio 2015/2016/2017 e 2016/2017/2018. La Camera giudicante è invitata a emettere un ordine procedurale in cui si prende atto del risultato dell'arbitrato e si terminano i procedimenti relativi al periodo di monitoraggio 2016/2017/2018, che sono diventati inutili". Il Milan si era qualificato per la fase a gironi dell'Europa League con il quinto posto in campionato. Per effetto di questa decisione, la Roma accede direttamente alla fase a gironi mentre il Torino torna in Europa a partire dalla fase dei preliminari.