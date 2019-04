MILAN, BORINI: "IL GRUPPO E' SOLIDO"

01/04/2019

Alla viglia di Milan-Udinese, Fabio Borini è intervenuto ai microfoni di Milan Tv. "Nel girone di ritorno abbiamo dimostrato di essere solidi con le squadre piccole rispetto a noi e dobbiamo continuare a farlo - ha spiegato -. Con il Mister c’è un buon rapporto. Lui ovviamente è duro nelle sue richieste e io nelle mie, come è normale che sia da calciatore. C’è un punto d’incontro e la discussione è sempre aperta". "Il gruppo è solido - ha proseguito, parlando della squadra -. Ci sono molto giovani e mentalità diverse". "C'è il giocatore esperto che la pensa in maniera diversa da quello più giovane e parlano lingue diverse - ha concluso -. Questo aiuta a comunicare di più, perché altrimenti nascono incomprensioni. Sono cose che si superano giorno dopo giorno in allenamento conoscendosi sempre di più".