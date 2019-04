MIHAJLOVIC ALL'ATTACCO: "INGIUSTE LE SCELTE DI ALLEGRI, NON MI SONO PIACIUTE"

14/04/2019

Sinisa Mihajlovic va all'attacco della Juve nella conferenza stampa post Fiorentina-Bologna: "Io sono abituato sempre a guardare in casa mia. Se tu affronti la Juve con la squadra titolare va bene, se giochi con le riserve va bene, ma se tu mandi in campo i ragazzini o i giocatori di Serie C, non mi sembra giusto - ha dettto il tecnico dei rossoblù - Io fossi stato Semplici avrei detto: "Devo vincere" e hanno vinto. Però non mi sembra giusto nei confronti delle altre squadre che lottano per la salvezza. Io non penso che lui abbia pochi giocatori per essere competitivo. E' una cosa che non mi è piaciuta ma a loro non gliene frega un c... di questo. Ma purtroppo il calcio italiano è questo".