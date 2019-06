MBAPPE' CONSOLA NEYMAR: "TORNERAI PIU' FORTE DI PRIMA"

06/06/2019

Attraverso i social, Kylian Mbappé ha mandato un messaggio di incoraggiamento al compagno Neymar, che sarà costretto a saltare la Copa America per un problema alla caviglia: "Una notizia triste per te, fratello, sapevo quanto era importante per te questa competizione, però tornerai più forte. Mantieni il tuo sorriso, sarà sempre la tua forza".