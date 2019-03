MARADONA: "ASSURDO NON CONVOCARE AGUERO"

10/03/2019

Diego Armando Maradona non perde il vizio di dire la sua sulla nazionale argentina. Stavolta, sotto gli strali dell'ex 'Pibe de Oro' è finito il ct Lionel Scaloni, reo - secondo Maradona, le cui parole sono riportate da 'Marca' - di non aver convocato Sergio Aguero. Scaloni non è mai stato un buon giocatore, non ha dato calci a nient'altro, per la mia squadra non lo voglio", ha detto ancora l'attuale tecnico dei Dorados. "Scaloni o è stato rinchiuso in un convento o non ha la televisione - ha aggiunto 'El Diez' - Cosa vuole dimostrare non chiamando Aguero? El Kun è il goleador del Manchester City, ed è un grande giocatore", ha concluso Maradona.