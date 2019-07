LOTITO: "LAZIO SEMPRE PIÙ COMPETITIVA"

19/07/2019

"La società ha compiuto uno sforzo importante per allestire una squadra più competitiva rispetto a quella dello scorso anno. La prossima stagione sarà importante e mi auguro che il gruppo abbia la consapevolezza dei propri mezzi e mi auguro che possa esprimere al massimo il proprio potenziale per dare la soddisfazione ai tifosi ed alla Lazio di ricoprire un ruolo sportivo che ci compete nel calcio nazionale ed internazionale". Lo ha dichiarato Claudio Lotito, presidente della Lazio, nel giorno del 15esimo anniversario del suo arrivo a capo del club. "Siamo la prima squadra della Capitale ed aver conseguito il maggior numero di trofei dopo la Juventus è per noi motivo d'orgoglio", ha spiegato ai microfoni di Lazio Style Radio. "La differenza tra la Lazio di ieri e quella di oggi è che oggi i tifosi hanno la certezza del futuro, cosa che in passato non c'era. Oggi - ha aggiunto - abbiamo la certezza di permanere e crescere esponenzialmente per raggiungere un livello internazionale e per entrare tra le squadre che combattono per grandi obiettivi".