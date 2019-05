LIVERPOOL, STAGIONE FINITA PER KEITA

02/05/2019

Piove sul bagnato in casa Liverpool. Secondo quanto appreso da Goal, l'ex centrocampista del Lipsia Nabi keita, schierato titolare da Klopp al Camp Nou ma costretto ad abbandonare quasi subito il campo, salterà non solo la gara di ritorno, ma tutte le gare dell'ultimo tratto di stagione. E dunque tornerà a disposizione soltanto per il precampionato estivo.