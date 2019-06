LIVERPOOL, SALAH: "UNA RIVINCITA SULL'ANNO SCORSO"

01/06/2019

"Ricordo tutto dello scorso anno, e ora vivo una notte incredibile. Un anno fa piangevo, stasera succede qualcosa da non credere". Sono le parole a caldo di Mohamed Salah, attaccante egiziano del Liverpool neocampione d'Europa, che lo scorso anno dovette uscire dalla finale col Real per un fallo di Sergio Ramos. "Non riesco a crederci, è una vittoria pazzesca", ha chiuso l'ex romanista.