LIVERPOOL, EX KARIUS: "AVETE MERITATO"

01/06/2019

"Complimenti Liverpool. Sono davvero felice per tutte le persone nel club e per i tifosi". Tra i primi a complimentarsi con il Liverpool per la vittoria in Champions League c'è Loris Karius, ex portiere dei Reds protagonista in negativo nella finale dell'anno scorso vinta dal Real Madrid. "Ve lo siete meritato", ha aggiunto su Twitter l'estremo difensor attualmente in forza al Besiktas.