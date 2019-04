LIGA, 510 PRESENZE PER JOAQUIN: AGGANCIATO CASILLAS

01/04/2019

Joaquin da record in Liga. Tornato da un paio di stagioni al Betis, l'ex giocatore della Fiorentina ha raggiunto Iker Casillas ed è diventato il giocatore ancora in attività col maggior numero di presenze nel campionato spagnolo: 510. Primato che potrebbe già battere nella prossima partita contro la Real Sociedad. A quel punto, per quanto riguarda la classifica all time delle presenze in Liga, Joaquin avrà davanti soltanto Zubizarreta, Raúl, Eusebio Sacristán, Buyo e Sanchis.