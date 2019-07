LAZIO-RADU, PACE FATTA: CONVOCATO

14/07/2019

L'avventura di Stefan Radu con la maglia della Lazio sembrava finita e invece le cose, nel corso di questi giorni, si sono evolute in positivo. Decisivo l'incontro avvenuto mercoledì scorso tra l'entourage del ragazzo e il direttore sportivo Tare. Radu ha chiesto scusa per qualche comportamento fuori le righe avuto sul finale della stagione scorsa a causa di incomprensioni con lo staff medico ed a causa di alcune dure prese di posizione nei confronti dei compagni di squadra. Nella giornata di sabato è invece pervenuta all'agente la comunicazione ufficiale della convocazione per il ritiro di Auronzo di Cadore, dove la squadra di Inzaghi si sta allenando già da qualche giorno.