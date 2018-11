LAZIO, PAROLO: "DOBBIAMO CRESCERE IN QUESTE GARE"

29/10/2018

"Complimenti all'Inter, ha fatto un'ottima partita, hanno meritato di vincerla. Il primo tempo è stata una partita abbastanza equilibrata. Loro sono stati più cattivi nell'area di rigore, sia a difendere che in attacco, hanno fatto due gol che hanno indirizzato la partita. Poi nel secondo tempo il 3-0, l'hanno gestita bene, hanno meritato di vincere ma il primo tempo, ripeto, è stato giocato abbastanza alla pari. C'è stata la differenza nelle due aree di rigore, dove loro sono stati bravi a fare gol e noi no. Andiamo avanti, il calcio è questo, bisogna cresce e andare avanti". E' questa l'analisi del centrocampista della Lazio Marco Parolo al termine della gara persa contro l'Inter. E poi: "Le difficoltà negli scontri diretti? Dobbiamo crescere in queste partite, dobbiamo continuare nel nostro percorso, l'importante è cercare di muovere la classifica anche con le piccole. Ci manca questo step e dobbiamo cercare di farlo nelle prossime partite. Abbiamo giocato contro 4 squadre e abbiamo perso, aspettiamo il ritorno per batterle".