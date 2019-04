LAZIO, INZAGHI: "GRANDE GARA, MERITAVAMO NOI"

07/04/2019

Dopo il 2-2 casalingo con il Sassuolo Simone Inzaghi non è certo contento per il risultato, ma il tecnico della Lazio fa i complimenti ai suoi: "All'inizio ho cambiato un po' di giocatori, ma non si è visto. Ho visto una grande squadra, avremmo meritato di vincere, i numeri parlano chiaro. Poi abbiamo anche rischiato la beffa, ma sono soddisfatto della prestazione della squadra. Abbiamo avuto tantissime occasioni, dovevamo segnare prima, poi loro hanno fatto due tiri e due gol. Il rigore? L'arbitro ha visto giusto, il braccio era molto largo. Ripeto, sono rammaricato per il risultato ma molto soddisfatto della prestazione. Champions? Vincendo il recupero saremo quarti, c'è grande fiducia".