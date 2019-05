LAZIO, INZAGHI CANCELLA LA CONFERENZA

19/05/2019

Novità in casa Lazio alla vigilia della sfida contro il Bologna: la consueta conferenza stampa di Simone Inzaghi è stata cancellata. Il tecnico biancoceleste parlerà dopo la rifinitura solo ai microfoni di Lazio Style, il canale tematico del club. In questo momento il nome di Inzaghi è in pole per la panchina della Juve e probabilmente la scelta è stata presa per evitare domande sull'argomento.