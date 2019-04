LAZIO, IMMOBILE: "GRANDE PROVA, VITTORIA IMPORTANTE PER IL MORALE"

24/04/2019

"Abbiamo fatto una grande prova, sono felice". Così l'attaccante della Lazio Ciro Immobile a Rai Sport dopo la vittoria sul Milan e la conquista della finale di Coppa Italia. "Il gol arriverà, bisogna solo stare sereni - ha proseguito nel dopo gara - Questa vittoria ci serviva per il morale. Questo successo deve darci morale, ma non dobbiamo pensare solo alla finale. Champions? Mancano tante partite e la matematica non ci condanna. Dobbiamo vincere sempre e provare a sfruttare qualche passo falso delle altre".